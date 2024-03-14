Адвокат Жорин подсказал способ спасти Промеса от экстрадиции Адвокат Жорин: Промес избежит экстрадиции при серьезных нарушениях в документах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Адвокаты футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса могут добиться отказа в экстрадиции игрока в Нидерланды, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.

Условно есть два основания. Первое: доказать судье, что преследование носит либо политический, либо религиозный характер, либо это преследование, исходя из принадлежности к той или иной сексуальной ориентации, что преследование противоречит общеевропейским нормам. В данном случае первый вариант отпадает, но есть второй вектор: изучить экстрадиционные документы и найти в них процессуальные нарушения. В случае серьезных процессуальных нарушений, которые невозможно устранить оперативно, суд может отказать в экстрадиции. Таких случаев очень много, — заявил Жорин.

Адвокат добавил, что юристы также могут добиться пересмотра меры пресечения Промеса. По его мнению, лидера «Спартака» взяли под стражу, так как суд опасается, что фигурант может сбежать.

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Сообщалось, что он был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции.