Адвокат напомнил, кого штрафуют за отсутствие регистрации

Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству ПРАЙМ, что, несмотря на прописанное в Конституции право на свободное передвижения граждан и единство территории России, россиянам грозит штраф за нарушение правил регистрации.

Административная ответственность за нарушение правил регистрации установлена как для граждан, так и для собственников жилых помещений, которые своевременно не сообщили и не поставили на временный учёт, к примеру, арендаторов, — поделилась Кудерко.

Так, статья 19.15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа для граждан в размере от двух до трёх тысяч рублей, для арендодателей — от двух до пяти тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: от трёх до пяти тысяч рублей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что возможности портала госуслуг будут расширены региональными проектами. Соответствующие стратегии развития субъекты РФ представили на рассмотрение правительства. Он уточнил, что самыми важными направлениями являются цифровизация госуслуг и переход субъекта на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру.