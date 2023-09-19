Адвокат Митволя обжаловал приговор по делу о хищении 900 млн рублей

Фото: Илья Наймушин

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

Адвокат бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, ранее приговоренного к 4,5 года лишения свободы, обжаловал приговор, сообщает ТАСС. По словам защитника бывшего чиновника Михаила Шолохова, он уже направил соответствующую жалобу на «суровость приговора». Ее рассмотрение пройдет в Красноярском краевом суде.

Отправил жалобу [на приговор суда], — заявил адвокат Митволя.

Олег Митволь был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В рамках уголовного дела также был задержан бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров и бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Бывшему министру уже вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Митволь ранее заявил, что на его супругу было совершено покушение. Бывший чиновник утверждает, что в ноябре 2022 года ее толкнули под машину, а спустя некоторое время, когда она ехала в автомобиле, грузовик столкнул ее с дороги. Митволь попросил суд обеспечить защиту членов его семьи в рамках досудебного соглашения.