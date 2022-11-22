Адвокат Лешкова назвал причину его конфликта с офицером в Алабино Адвокат военнослужащего Лешкова заявил, что причиной конфликта с офицером мог быть стресс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобилизованный Александр Лешков, подозреваемый в нанесении побоев командиру — подполковнику Денису Мазанову, мог пребывать в возбужденном состоянии из-за стрессовой ситуации, заявил NEWS.ru его адвокат Александр Александровский. По его словам, он был недоволен действиями командира, в частности, плохой огневой подготовкой.

У него была пелена на глазах. Эмоциональная такая окраска. Сами понимаете — люди не в обычных условиях находятся. Они в стрессовой ситуации. Идет подготовка к участию в боевых действиях. По этой причине он, конечно, эмоционально был взбудоражен. Он был недоволен поведением командира, — сообщил адвокат.

Александровский добавил, что за каждый участок в зоне подготовки отвечает офицер. По его словам, тем офицером, у которого был конфликт с Лешковым, все были недовольны.

Мобилизованным казалось, что огневая подготовка недостаточная. У Лешкова был разговор уже один с этим офицером. Конечно, в более спокойном формате. Во второй раз вышло вот так, — резюмировал адвокат.

Отмечается, что на прошлой неделе Одинцовский гарнизонный военный суд заключил под стражу мобилизованного Лешкова.

Ранее сообщалось, что Лешков признал вину в насилии по отношению к командиру. Однако его поведение обусловливается «особенностями его воспитания и восприятия действительности», которые заключаются в обостренном чувстве справедливости.

Сведения о ненадлежащих условиях для мобилизованных поступили сразу из нескольких регионов. В частности, в Казани мобилизованные пожаловались на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов и не обеспечили стирку вещей во время размещения в Казанском высшем танковом командном училище.