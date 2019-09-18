https://static.news.ru/photo/afaece14-d9ef-11e9-afce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что Федеральная служба безопасности пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в аэропорт Шереметьево в июне 2013 года. Об этом Сноуден написал в своей книге Permanent Record («Постоянная запись: моя история»).

Сразу после прилёта в Шереметьево его встретили. Он позже мне рассказал, что спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался, — сообщил «Интерфаксу» Кучерена.

Адвокат сообщил, что ему неизвестно, пытались ли российские спецслужбы завербовать Сноудена повторно. Однако, по его словам, косвенным подтверждением, что американец не стал с ними сотрудничать, является долгий и трудный процесс получения убежища в России — в транзитной зоне аэропорта он находился больше трёх недель.

Если бы он был завербован, его бы выпустили на второй-третий день и никаких трудностей не было бы, — уверен Кучерена.

Как писал News.ru, Эдвард Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.

Сноуден прославился после передачи прессе секретной информации о программах слежки США. В 2013 году он перебрался в Россию, где проживает до сих пор. Сейчас бывший сотрудник американских спецслужб спокойно передвигается по столице, спускается в метро и встречается с друзьями в публичных местах.