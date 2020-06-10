Общество

Адвокат Киркорова объяснил, почему не захотел защищать Ефремова

10:59, 11 июня 2020 49
Александр Добровинский Александр Добровинский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы певца Филиппа Киркорова в споре с французским композитором Дидье Моруани, объяснил, почему он отказался защищать актёра Михаила Ефремова после аварии.

По словам юриста, у него нет никакого желания браться за этот случай. Добровинскому стать защитником Ефремова мешают принципы и личные убеждения.

Адвокат заметил, что знает способ победы в судебном процессе со стороны Ефремова. Однако выигрывать это дело юрист не хочет, поэтому и не взялся за него.

Я знаю, как выигрываются подобные процессы, и, став адвокатом защиты Ефремова, я должен был бы довести дело до конца, либо подвести своего клиента, — приводит слова Добровинского РИА Новости.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, защита актёра Михаила Ефремова решила больше не давать прессе никаких комментариев по поводу смертельного ДТП. Об этом сообщила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.

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