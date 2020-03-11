https://static.news.ru/photo/f88c2410-6392-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpgАлексей Липцер и Крестина ХачатурянФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Результаты новой — дополнительной — психолого-психиатрической экспертизы, назначенной в отношении подозреваемых в убийстве отца сестёр Хачатурян, подтвердили итоги проведённого ранее аналогичного исследования, рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Представленные следствием сведения подтверждают позицию о непричастности наших подзащитных к совершению вменяемого им тяжкого преступления, — цитирует адвоката Алексей Липцер.
Сторона защиты уверена, что полученные данные также доказывают доводы адвокатов о том, что фигурантки в момент трагедии находились в состоянии необходимой самообороны и не совершали умышленного убийства.
Как писал NEWS.ru, представители убитого Михаила Хачатуряна считают, что вместо расследования убийства как такового следователи потратили большую часть времени на сбор доказательств применения насилия мужчины в отношении трёх дочерей. По словам источника, установление точной картины произошедшего осложняется рядом причин.
Михаила Хачатуряна убили ножом в сердце в июле 2018 года. В преступлении подозревают дочерей мужчины — Крестину, Ангелину и Марию. Они сами вызвали полицию и позже признались в содеянном. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал их сексуальному насилию. 14 июня 2019 года следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Девушкам инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. 19 ноября защита сестёр Хачатурян попросила рассмотреть дело с участием присяжных заседателей.