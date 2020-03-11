https://static.news.ru/photo/f88c2410-6392-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Липцер и Крестина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты новой — дополнительной — психолого-психиатрической экспертизы, назначенной в отношении подозреваемых в убийстве отца сестёр Хачатурян, подтвердили итоги проведённого ранее аналогичного исследования, рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Представленные следствием сведения подтверждают позицию о непричастности наших подзащитных к совершению вменяемого им тяжкого преступления, — цитирует адвоката Алексей Липцер.

Сторона защиты уверена, что полученные данные также доказывают доводы адвокатов о том, что фигурантки в момент трагедии находились в состоянии необходимой самообороны и не совершали умышленного убийства.

Как писал NEWS.ru, представители убитого Михаила Хачатуряна считают, что вместо расследования убийства как такового следователи потратили большую часть времени на сбор доказательств применения насилия мужчины в отношении трёх дочерей. По словам источника, установление точной картины произошедшего осложняется рядом причин.