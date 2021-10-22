Адвокат Исмаилова рассказала о его уголовном деле в Швейцарии

Адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова объяснила прекращение его уголовного преследования прокуратурой Швейцарии в январе этого года. Бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, но данные российской стороны сочли недостоверными, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские правоохранительные органы обратился БМ-банк. Бизнесмену инкриминировали три статьи Уголовного кодекса этой страны — 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012 по февраль 2014 года на основании договоров поручительства он предоставил компаниям, подконтрольным Тельману Исмаилову, три кредита на общую сумму свыше $230 млн. В установленные сроки займы возвращены не были, а со временем перестали обслуживаться: сумма долга с учётом пени и штрафов на сегодняшний день составляет 15 млрд рублей.

При этом часть кредитных средств была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Кроме того, банку стало известно, что Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых были переоформлены его активы: заявитель указал, что Исмаилов перевёл ряд активов на родственников, проживающих в Швейцарии и реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. По версии заявителя, Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денег, полученных в России. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд о наложении арестов на счета.

Как рассказала адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова, во время разбирательства швейцарской стороне были предоставлены материалы о приговорах по уголовным делам, в которых бизнесмен фигурирует как заказчик преступления. Ему инкриминировалась организация убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. Однако прокуратура Швейцарии не получила подтверждения причастности Исмаилова к преступлениям, что и стало основанием для прекращения его преследования.

Ранее сообщалось, что решающую роль в получении Исмаиловым политического убежища в Черногории сыграло решение прокуратуры Цюриха закрыть против него дело об отмывании денег. После закрытия дела Исмаилову была выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков.