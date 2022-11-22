Адвокат художницы Цветковой сообщил о ее праве на реабилитацию Адвокат Пиховкин: художнице Цветковой должны возместить ущерб за уголовное преследование

Фото: Официальная страница Юлии Цветковой Вконтакте

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова (внесена в РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), которую ранее оправдали по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины», имеет право на реабилитацию, рассказал Lenta.ru ее адвокат Александр Пиховкин. По его словам, оправданной должны компенсировать издержки за необоснованное уголовное преследование. Юрист также уточнил, что вынесенный 15 июля 2022 года оправдательный приговор вступил в законную силу только 22 ноября.

Прошло четыре с половиной месяца после постановления оправдательного приговора. Вступило в законную силу положение приговора о праве Юлии на реабилитацию. Это значит, что материальные и моральные издержки за неправосудное, незаконное, необоснованное уголовное преследование должны быть компенсированы, — рассказал Пиховкин.

В ноябре 2019 года против Юлии Цветковой было возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов её авторства. Художница делала их для того, чтобы снять стигму с женской физиологии.

Прокуратура ранее подавала апелляционную жалобу на оправдательный приговор Цветковой, обвиняемой по статье о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК).