Адвокат «ходившего изгонять Путина» шамана разъяснил суть жалобы в ЕСПЧ

Адвокат якутского шамана Александра Габышева, который известен своим «походом» на Москву с целью «изгнать Путина», Алексей Прянишников разъяснил, зачем соратники мага подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В беседе с NEWS.ru защитник отметил, что в отношении Габышева были нарушены несколько статей Европейской конвенции.

Мы настаиваем на том, что было нарушено несколько статей Европейской конвенции (Конвенция о защите прав человека и основных свобод. — NEWS.ru), в частности статья 3, которая запрещает пытки. Сторона защиты усматривает пытки в том, что при отсутствии объективных показателей к применению нейролептической терапии к нему эта терапия применяется, — рассказал юрист.

Он отметил, что неизвестно, каким образом препараты повлияют на состояние шамана. Кроме того, Прянишников заявил, что были нарушены также пятая и шестая статьи — право на свободу и неприкосновенность и право на справедливый суд. По словам адвоката, к Габышеву не допускали независимых психиатров, которые могли бы оценить его состояние.

Юрист также затронул вопрос компенсации в связи с жалобой. Он отметил, что шаман никогда не интересовался денежным вопросом, хотя и не является состоятельным человеком.

Мы усматриваем в этой жалобе возможность обратить внимание международной общественности на практику возобновляющейся в России карательной психиатрии, — заключил Прянишников.

Летом 2019 года Габышев отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы «изгнать дьявола» из президента РФ Владимира Путина. Шаман прошёл через всю Бурятию и на границе с Иркутской областью был задержан силовиками. Его направили на принудительное лечение, на что он жаловался в ЕСПЧ. 21 июля 2020 года шамана выписали из психиатрического диспансера.

В январе прошлого года мужчина сообщил о планах очередного похода на Москву. Он намеревался направиться в марте из Якутска на белом коне, а его сторонники — на технических средствах. Предполагалось, что в Иркутске к ним присоединится основной отряд добровольцев, после чего они выйдут к Алтаю, оттуда дойдут до Урала и отправятся на Москву.

В марте 2021 года экспертиза признала якутского шамана невменяемым и особо опасным. Сторона защиты просила провести повторную экспертизу. В результате в июле Якутский городской суд назначил принудительное лечение Габышеву.