Адвокат фонда Дятлова опроверг выводы следствия о причине гибели группы

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В общественном фонде памяти группы Игоря Дятлова не согласны с выводами прокуратуры о том, что туристы погибли в уральских горах из-за сошедшей лавины. Речь идёт о событиях 1959 года.

Родственники не согласятся с этим выводом. Возможно только техногенная версия. Мы не согласны, мы всё проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала, — сказал адвокат организации Евгений Черноусов, которого цитирует ТАСС.

Также Черноусов добавил, что результатов проверки не получил.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили сегодня. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли. В фонде Дятлова давно настаивают, что виной всему стала техногенная катастрофа, в частности, аварийный полёт ракеты, писал NEWS.ru