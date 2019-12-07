https://static.news.ru/photo/32018d46-192b-11ea-b95e-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков и Илья Новиков Фото: moscowcourt/facebook.com

Юрист Илья Новиков, защищавший студента ВШЭ Егора Жукова, считает приговор своему подзащитному, как и все решения по «московскому делу», неправосудным и подлым. По его словам, условный срок — облегчение для семьи, но испытывать благодарность из-за этого неправильно.

Он отметил, что симпатизирует свободе слова и мысли Жукова, однако в речи приговорённого к трём годам условно не было экстремизма.

Условный срок — облегчение для семьи Егора, но если кто-то считает, что за него мы должны испытывать благодарность и радоваться, то вы там больные ублюдки, конечно, — написал он в Facebook.

Адвокат признался, что сам, в отличие от студента, верит в эффективность насилия. Чтобы люди могли мирно выражать свой протест и «не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами», рядом должны быть другие, готовые «лезть под выстрелы». В противном случае расплачиваться придётся здоровьем и жизнью мирных граждан или вообще случайных людей, уверен он.

Поэтому тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ВСУ (Вооружённые силы Украины. — News.ru). И еще 99 999 от себя, потому что как раз 6 декабря — их праздник. И вы можете присоединиться. Линия защиты, она не только в суде, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Кунцевский суд Москвы назначил Жукову наказание в виде трёх лет условно по делу о призывах к экстремизму. Молодому человеку также запретили в течение двух лет администрировать сайты и заниматься видеоблогингом. После оглашения приговора Жуков заявил, что «это не окончательная победа».

Молодого человека арестовали за участие в акции 27 июля до 27 сентября по обвинению в участии в массовых беспорядках. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но возбуждено другое — о призывах к экстремизму через Интернет за ролики студента на YouTube.