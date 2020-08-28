«Я их разнесу в суде»: адвокат Ефремова заявил о подлоге улик

https://static.news.ru/photo/c0dae2ba-eac7-11ea-a869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, пообещал «разнести» в суде все доводы оппонентов. Эльман Пашаев выдвинул ещё одну теорию того, как за рулём автомобиля вместо артиста мог оказаться другой человек.

По его словам, перед поворотом на Садовое кольцо, где и произошла авария, его подзащитный мог заметить кого-то на тротуаре. После этого он, как считает юрист, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское место.

В качестве довода Пашаев приводит тот факт, что при большом количестве камер, установленных в городе, таинственным образом не удаётся отыскать двухминутный отрезок пути Ефремова от бара, куда он заезжал в день трагедии, до поворота на Садовое кольцо, а также непосредственно первые минуты после ДТП.

Таким образом, подчеркнул Пашаев, неизвестно, кто мог сесть за руль машины в эти две минуты и кто покинул автомобиль сразу после столкновения.

Он в очередной раз назвал фейком видеоролик, где его подзащитного выводят с водительского места после аварии. Запись, предоставленную суду адвокатом стороны потерпевших Александром Добровинским, Пашаев считает «постановкой низкого уровня». По его словам, в день аварии Ефремов был в другой обуви: на клумбе он сидит в тёмной, а из машины якобы вышел в белой.

Я их разнесу в суде просто! Это настолько всё постановочно! — возмутился юрист в эфире телеканала НТВ.

При этом Пашаев никак не объяснил, почему Ефремов, который, по его словам, торопился к знакомому в больницу, примерно на 40 минут заехал в бар, а также не стал давать оценок манере вождения подзащитного, запечатлённой камерами видеонаблюдения до отсутствующего двухминутного отрезка: паркуясь у заведения общепита, актёр едва не наехал на людей, а уезжая, не смог с первого раза развернуться.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

В первые дни после аварии появились слухи, что в машине также находился актёр Иван Стебунов. Один из свидетелей защиты заявил, что видел за рулём внедорожника молодого брюнета в серой футболке и тёмной жилетке. Однако артист подозрения отвергал. По его словам, он приехал на место происшествия, направляясь к своему товарищу, чтобы отвезти его к врачу, который должен был «прокапать» Ефремова после очередного запоя.

Ранее, как писал NEWS.ru, о невиновности Ефремова неоднократно заявлял актёр Никита Джигурда. В доказательство своих слов он приводил альтернативное заключение экспертизы, которое свидетельствует о том, что обвиняемый с большой долей вероятности не мог сидеть за рулём.