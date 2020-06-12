Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

https://static.news.ru/photo/02406366-adaa-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный неоднократно пытался договориться о выплате компенсации с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, но его близкие не идут на контакт.

Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут, — рассказал Пашаев журналистам ТАСС.

По его мнению, определённые люди делают пиар на трагическом происшествии, а также препятствуют проведению переговоров с семьёй погибшего.

Ранее адвокат родственников Захарова Александр Добровинский заявил, что со стороны Ефремова никто не выходил с ними на контакт, кроме того, они не готовы принять от актёра компенсацию.

NEWS.ru писал, что дочь Ефремова Анна-Мария обратилась к родственникам Сергея Захарова. Она принесла им извинения и призналась, что ей нелегко найти какие-либо слова в качестве соболезнования. Девушка выразила надежду, что когда-нибудь семья сможет пережить эту трагедию.

8 июня вечером в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения протаранил фургон курьерской службы на своём внедорожнике Jeep Grand Сherokee. Позже в крови актёра также нашли наркотики. Управлявший фургоном 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Позже он записал видеобращение к семье погибшего.