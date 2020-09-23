Адвокат Ефремова узнал, почему за смерть Захарова в ДТП просили рубль

https://static.news.ru/photo/56dfb2fc-fe25-11ea-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов выяснил неожиданные обстоятельства в деле актёра. Оказалось, что жена погибшего Сергея Захарова Маргарита, которая выступала в роли потерпевшей, находилась на грани развода с мужем.

Соответствующий документ — заявление о разводе, датированное 25 мая того года, — нашёлся в мировом суде в Рязани. Инициатором развода была Маргарита Захарова, хотя в суде защита потерпевшей стороны уверяла, что в семье разлада не было, пишет KP.RU.

Именно поэтому, считает Филиппов, вдова прекрасно понимала непрочность своего положения и просила компенсацию за смерть мужа всего в 1 рубль.

Ещё одним обстоятельством стало то, что экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев оказывал давление на актёра. А это уже может повлиять на смягчение приговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, отверг обвинения в давлении на подзащитного в ходе судебных заседаний по громкому делу. Эльман Пашаев назвал такие утверждения тактическим приёмом нового защитника артиста — Романа Филиппова.