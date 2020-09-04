Адвокат Ефремова спрогнозировал приговор

https://static.news.ru/photo/f3a5b48e-ef8d-11ea-84ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы, в котором рассматривается дело Михаила Ефремова о смертельном ДТП, скорее всего, назначит артисту от шести до восьми лет колонии общего режима. Так считает его адвокат Эльман Пашаев.

От шести до восьми лет колонии общего режима, — заявил в эфире «Москва 24» Пашаев, отвечая на вопрос о его прогнозе на приговор.

Приговор артисту должен быть оглашён 8 сентября.

Как писал NEWS.ru, в ходе прений гособвинение запросило назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль. Сам Ефремов в своём последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.