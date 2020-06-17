Адвокат Ефремова рассказал о резком похудении актёра

https://static.news.ru/photo/b32aca36-b084-11ea-a06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Таганского суда/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашнем арестом, сильно переживает и похудел на 6 кг.

Защитник также рассказал, что дозвонился до родного брата погибшего — Валерия Захарова. Тот сообщил, что все переговоры он должен вести с его адвокатом. Стороны ни о чём пока не договорились.

Как пишет «Москва 24», адвокат семьи погибшего Александр Добровинский считает, что публичные люди должны вдвойне быть осторожными. Они очень легко ранимые, потому что за ними следят и они не могут позволить себе того, что может господин неизвестный с улицы, на которого никто не смотрит.

Когда это случилось с Ефремовым, мне было жалко его как человека и мне его не было совершенно жаль, как поступок, который он совершил, — сказал он.

Ранее сотрудники ФСИН забрали Ефремова на допрос. Следователи выясняют детали аварии на Садовом, в которой скончался водитель Сергей Захаров.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусства был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест.

Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что актёр перед судом по выбору меры пресечения «категорично хотел», чтобы его отправили в СИЗО. По словам защитника, Ефремов до сих пор «места себе не находит» из-за погибшего и почти не ест.