Адвокат пролил свет на участие Барецкого в ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/f2e0d596-b249-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Стас Барецкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление Стаса Барецкого о совместной поездке с актёром Михаилом Ефремовым в день ДТП является пиаром, рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев и опроверг слова шоумена.

Эпатажный музыкант также «признался», что накануне происшествия выпивал с артистов в одном баре, пишет РИА Новости. Кроме того, Барецкий намекнул на присутствие в автомобиле Ефремова некоего очень известного человека, чьё имя нельзя называть из-за возможных последствий.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил актёра под домашний арест.

Изначально, когда потерпевший Сергей Захаров ещё был жив, актёру назначили подписку о невыезде, но позже статью переквалифицировали на более тяжкую и следствие попросило о более строгой мере. На следующее утро Ефремов не явился на допрос, позже следователи приехали за ним сами.

Позже фигурант записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал моральное состояние Ефремова «чудовищным». Он заявил, что не следует усугублять его. Мэтр выразил соболезнования родственникам Сергея Захарова, умершего после ДТП. Заметил, что разделяет «их праведный гнев», однако больше не может смотреть, как артиста «доводят до самых нехороших решений». Часть российского шоу-бизнеса решила поддержать. Например, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и актёр Александр Домогаров, предложивший зрителям больше не ходить на спектакли со своим участием. Исполнивший роль Пчёлы в сериале «Бригада» — Павел Майков — попросил «отстать» от Ефремова.

Ранее Ксения Качалина заявила, что причиной аварии с её бывшим мужем вряд ли мог стать алкоголь. В противном случае она тоже была бы приглашена на пьянку, писал NEWS.ru.