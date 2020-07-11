Адвокат Ефремова призвал дочь артиста не лезть в дело о ДТП

https://static.news.ru/photo/e46bc004-c377-11ea-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь артиста не комментировать смертельное ДТП, виновником которого стал её отец.

Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтобы занималась своим делом, — отметил юрист в интервью изданию «Подъём».

Кроме того, защитник звезды считает, что между потерпевшими идёт битва за деньги Ефремова. По его словам, артист ничего им выплачивать не собирается.

То, что они просят, этого не будет. Очень грязная игра идёт с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идёт: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтобы деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и, сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьётся со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим, — подчеркнул Пашаев.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее дочь актёра Анна-Мария раскритиковала адвоката своего отца и обвинила его в некомпетентности. Она рассказала, что, по данным Адвокатской палаты Москвы, Эльман Пашаев дважды лишался адвокатского статуса — в 2011 и 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и даче ложных показаний. По её словам, отец раскаивается из-за ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она сообщила, что поддерживает связь с отцом и то, что он «держится более-менее», писал NEWS.ru.