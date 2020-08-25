Пашаев не признал себя трусом

https://static.news.ru/photo/f8703d82-e6b8-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не является трусом, поэтому не откажется от защиты актёра Михаила Ефремова.

Как отметил юрист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ничего не боится.

Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать, наехать на них. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет, — сказал Эльман Пашаев в интервью «360».

Он также пожаловался на шумиху вокруг его персоны и «придурка», который бегает по всем телеканалам, поднимает шумиху и ещё больше разжигает эту тему. Кого именно он имел ввиду, не сообщается. Возможно, Пашаев говорил об адвокате семьи погибшего Сергея Захарова Александре Добровинском.

Журналистам нужно потерпеть до 31 августа, и потом я снова весь ваш. А сейчас такой бум, нам нужно, чтобы он успокоился. Ещё этот придурок по всем телеканалам бегает, ещё больше тему разжигает и шоу устраивает. Я этого не понимаю, просто кошмар, — отметил он.

Кроме того, адвокат Ефремова сообщил, что основную информацию по суду и делу актёра он часто получает от журналистов. В частности, по его словам, заявления адвоката в прокуратуру и следственный комитет были опубликованы в СМИ буквально сразу после подачи. При этом данные от журналистов чаще всего оказываются достоверными.

Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу артиста до 31 августа, чтобы тот смог найти нового адвоката или адвокатов. По некоторым сведениям, Пашаев и Ефремов заключили новое соглашение.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра. NEWS.ru разбирался, в чём причина странного поведения адвоката, насколько сильно он мог повредить Ефремову и что теперь ждёт самого Пашаева.