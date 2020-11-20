Адвокат оценил, как новый индикатор опьянения мог повлиять на дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавших в деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прокомментировал внедрение новых приборов, которые способны мгновенно вычислять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По его словам, все усилия по борьбе с пьянством за рулём можно только приветствовать.
При судопроизводстве же этот прибор может помочь в том случае, если он, во-первых, должным образом легализирован, чтобы его показания фигурировали на суде, а во-вторых, если он таким образом фиксирует результаты проверки, что в памяти удерживается день, час, минута, секунда проверки и идентифицируется сам человек, чьё состояние было проанализировано, — отметил адвокат.
Добровинский также считает, что использование нового прибора в ДТП с Ефремовым могло бы ускорить получение заключение о состоянии водителя, однако не привело бы к принципиальным изменениям. Он уточнил, что в таком случае просто не нужно было бы ехать в лабораторию, чтобы сдать анализы,
Как писал NEWS.ru, ранее начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил, что автоинспекторов вскоре обеспечат новыми приборами, которые позволяют быстро определять наличие алкоголя или наркотиков у водителей.
ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.