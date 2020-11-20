Адвокат оценил, как новый индикатор опьянения мог повлиять на дело Ефремова

https://static.news.ru/photo/036f14d4-2b19-11eb-8a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавших в деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прокомментировал внедрение новых приборов, которые способны мгновенно вычислять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По его словам, все усилия по борьбе с пьянством за рулём можно только приветствовать.

При судопроизводстве же этот прибор может помочь в том случае, если он, во-первых, должным образом легализирован, чтобы его показания фигурировали на суде, а во-вторых, если он таким образом фиксирует результаты проверки, что в памяти удерживается день, час, минута, секунда проверки и идентифицируется сам человек, чьё состояние было проанализировано, — отметил адвокат.

Добровинский также считает, что использование нового прибора в ДТП с Ефремовым могло бы ускорить получение заключение о состоянии водителя, однако не привело бы к принципиальным изменениям. Он уточнил, что в таком случае просто не нужно было бы ехать в лабораторию, чтобы сдать анализы, передаёт «Радио 1».

Как писал NEWS.ru, ранее начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил, что автоинспекторов вскоре обеспечат новыми приборами, которые позволяют быстро определять наличие алкоголя или наркотиков у водителей.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.