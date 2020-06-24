Адвокат Ефремова о компенсации Захаровым: «Сумму мы соберём одним звонком»

https://static.news.ru/photo/44ee282e-b62e-11ea-88e8-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что суд, скорее всего, обяжет актёра выплатить семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине артиста, не более одного миллиона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов продаёт свой дом под Юрмалой за 50 млн рублей, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберём одним звонком по друзьям моего клиента, — отметил юрист.

Но при этом Пашаев напомнил, что артист собирался дать семье намного больше. Однако они отказались, сославшись на то, что суд должен вынести решение о компенсации и наказании. До тех пор они не хотят идти на контакт с человеком, из-за которого погиб их близкий родственник, сообщает Star Hit.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Как писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что ему якобы стало известно из «очень достоверных источников», почему семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, наотрез отказывается брать компенсацию от актёра.