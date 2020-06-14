Адвокат Ефремова назвал «грязным пиаром» отказ семьи Захарова от помощи

https://static.news.ru/photo/d82d434e-aedc-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Таганского суда/РИА Новости

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь. Он полагает, что родственники хотят получить большую сумму денег, чем им предлагают.

Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это всё закончится, они так не поступили бы. <...> Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение, — сказал адвокат в интервью Пятому каналу.

Пашаев добавил, что его подзащитный не оставляет попыток извиниться перед родными погибшего Сергея Захарова.

До суда можно получить определённую материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? Об этом речь идёт, — пояснил юрист.

Пашаев также подчеркнул, что выплата денег семье погибшего не означает для Ефремова освобождения от уголовной ответственности.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Управляемый актёром автомобиль врезался в фургон Lada. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался в больнице от полученных в результате ДТП травм.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. Актёр отметил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить».

Как ранее писал NEWS.ru, родственники Захарова от предложенных Ефремовым 100 млн рублей отказались. Они заявили, что не хотят предавать память о Сергее.