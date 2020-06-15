Адвокат Ефремова: говорить о сумме компенсации родственникам Захарова рано

https://static.news.ru/photo/9855a8ee-aef8-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Защита Михаила Ефремова считает преждевременными разговоры о размере компенсации родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра. Об этом заявила адвокат Елизавета Шаргородская.

Говорить о сумме компенсации пока преждевременно, — цитирует её РИА Новости.

Адвокат добавила, что артист пострадал во время аварии, но характер полученных им травм не уточнила.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь в размере 100 млн рублей. Однако те отказались её принимать.

Как писал NEWS.ru, эту ситуацию прокомментировал другой адвокат артиста Эльман Пашаев. Он предположил, что родственники Захарова хотят получить большую сумму денег, чем им предлагают.