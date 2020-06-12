Адвокат Ефремова не увидел в деле подзащитного уникальности

https://static.news.ru/photo/a7490238-aca5-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: pashaev.elman/instagram.com

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что дело о смертельном ДТП с участием актёра не отличается от сотен таких же. Также он рассказал, как решился взяться за резонансное дело.

Это моя работа. Здесь нет ничего сложного <…> Нужно понимать, что это дело не отличается от сотен таких же дел. Да, оно резонансное, но ежедневно, что в России, что в Азербайджане происходят десятки таких же ДТП, — передаёт его слова издание Report.

Он также сказал о слухах, что от защиты Ефремова отказались якобы около 40 адвокатов, и заявил, что это не так. По его словам, для многих адвокатов это хороший пиар.

Их семья от адвокатов отбивается больше, чем от журналистов, — подчеркнул Пашаев.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, обязан материально поддержать близких 57-летнего Сергея Захарова, заявил адвокат Павел Левшун.