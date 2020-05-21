Адвокат: единая база данных может стать аналогом китайского соцмониторинга

Адвокат Матвей Цзен рассказал, как закон «О едином федеральном информационном реестре» повлияет на жизнь простых россиян.
По его словам, в первую очередь граждане не смогут скрыть от государства доходы, поэтому взимание налогов станет более простым. Кроме того, полученные сведения будут хранить и обрабатывать, составляя определённый портрет каждого человека.
Цзен считает, что в будущем появится ещё больше подобных законопроектов.
В будущем на основе этой базы данных можно сделать, например, аналог системы китайского социального мониторинга. И выяснится, что некоторые граждане имеют высокий социальный рейтинг и им можно больше, чем гражданам, у которых низкий социальный рейтинг, — отметил он.
Адвокат также подчеркнул, что нововведение может вызвать беспокойство из-за недостаточной защищённости личных данных граждан,
Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра. Предполагается, что он будет содержать максимально полные сведения о каждом гражданине России. В нём будут указаны полные данные о каждом человеке: фамилия, имя и отчество, дата рождения и смерти, семейное положение, гражданство и так далее.
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