Адвокат: единая база данных может стать аналогом китайского соцмониторинга

https://static.news.ru/photo/63eb547a-9b73-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Матвей Цзен рассказал, как закон «О едином федеральном информационном реестре» повлияет на жизнь простых россиян.

По его словам, в первую очередь граждане не смогут скрыть от государства доходы, поэтому взимание налогов станет более простым. Кроме того, полученные сведения будут хранить и обрабатывать, составляя определённый портрет каждого человека.

Цзен считает, что в будущем появится ещё больше подобных законопроектов.

В будущем на основе этой базы данных можно сделать, например, аналог системы китайского социального мониторинга. И выяснится, что некоторые граждане имеют высокий социальный рейтинг и им можно больше, чем гражданам, у которых низкий социальный рейтинг, — отметил он.

Адвокат также подчеркнул, что нововведение может вызвать беспокойство из-за недостаточной защищённости личных данных граждан, передаёт радио «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра. Предполагается, что он будет содержать максимально полные сведения о каждом гражданине России. В нём будут указаны полные данные о каждом человеке: фамилия, имя и отчество, дата рождения и смерти, семейное положение, гражданство и так далее.