Адвокат Дрожжиной заявил, что Баталовы отказываются принимать имущество

https://static.news.ru/photo/72782060-4058-11eb-9001-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандал вокруг Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина, которые якобы присвоили имущество актёра Алексея Баталова, стремительно продолжает набирать обороты.

Так, некоторое время назад адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы пары, заявил, что Дрожжина готова передать скандальное имущество семье Баталова. Проблема заключается в том, что вдова и дочь актёра напрочь отказываются его принимать.

Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу, — отметил Кучерена, слова которого приводит KP.RU.

По его словам, теперь необходимо добиваться возврата имущества через суд. Другого выхода из абсурдной ситуации попросту нет. Кучерена также добавил, что уголовное дело застопорилось — вдова Баталова отказывается приходить на очную ставку с Цивиным и Дрожжиной.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее NEWS.ru писал, что семья Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, который представлял их интересы в суде по делу об афере с имуществом. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, порекомендовавший его семье актёра, снял с себя ответственность за дальнейший процесс.