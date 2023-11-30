Адвокат допустил возбуждение дела против Хилми из-за иска о запрете ЛГБТ Жорин: против блогера Хилми могут возбудить уголовное дела из-за запрета ЛГБТ

Фото: t.me/hilmi_forks1

Хилми Форкс

Против скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса могут возбудить уголовное дело, заявил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Он напомнил, что Верховный суд России 30 ноября рассмотрит иск о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией.

Даже если иск признают, закон обратной силы не имеет, поэтому за прошлые деяния его наказать не могут. Однако если видео будет доступно в Сети после принятия закона, то это могут квалифицировать как длящееся преступление, а это уже попадает под статью, — пояснил Жорин.

Подобная ситуация, как указал адвокат, произошла с блогером Юрием Хованским, когда много лет назад он сделал заявление, но на это обратили внимание спустя время и позже возбудили уголовное дело. При этом Жорин отмечает, что Хилми частично признал вину, а это является смягчающим обстоятельством, поэтому должно учитываться при назначении наказания.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о задержании Хилми в Москве. Трансгендера обвиняют в изготовлении и распространении порно. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) у него 418 тысяч подписчиков.

Адвокат блогера опроверг данные о недавнем задержании Форкса. По его словам, дело в отношении его подзащитного было возбуждено еще летом, Хилми был задержан сразу после этого, однако позднее он был отпущен под подписку о невыезде. К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, в скором времени оно будет передано в суд для рассмотрения. Форксу грозит до шести лет лишения свободы.