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Адвокат допустил объявление Гудкова в розыск

23:32, 06 июня 2021
Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Дмитрия Гудкова Михаил Бирюков заявил, что бывшего депутата, покинувшего Россию, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя. В беседе с РИА Новости он уточнил, что произойти этом может, если Гудкову предъявят заочное обвинение.

Сам политик ранее рассказал, что едет через Украину к родителям в Болгарию.

Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение, — пояснил адвокат.

Гудков и его тётя Ирина Ермилова находятся в статусе подозреваемых по делу о причинении имущественного вреда.

Ранее стало известно, что Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Об этом политик сообщил в Telegram. Он добавил, что ему заявили о продолжении уголовного дела против него вплоть до ареста, если он не покинет родину. Решение оставить Москву поддержали родные и близкие.

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