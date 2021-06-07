Адвокат допустил объявление Гудкова в розыск

https://static.news.ru/photo/860b3e0c-c706-11eb-837a-96000091f725_660.jpgДмитрий ГудковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Адвокат Дмитрия Гудкова Михаил Бирюков заявил, что бывшего депутата, покинувшего Россию, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя. В беседе с РИА Новости он уточнил, что произойти этом может, если Гудкову предъявят заочное обвинение.
Сам политик ранее рассказал, что едет через Украину к родителям в Болгарию.
Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение, — пояснил адвокат.
Гудков и его тётя Ирина Ермилова находятся в статусе подозреваемых по делу о причинении имущественного вреда.
Ранее стало известно, что Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Об этом политик сообщил в Telegram. Он добавил, что ему заявили о продолжении уголовного дела против него вплоть до ареста, если он не покинет родину. Решение оставить Москву поддержали родные и близкие.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram