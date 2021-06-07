Адвокат допустил объявление Гудкова в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Об этом политик сообщил в Telegram.

Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселёва), — говорится в сообщении. Он добавил, что ему заявили о продолжении уголовного дела против...