https://static.news.ru/photo/4d65fcea-25a4-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: NEWS.ru

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в кровавом убийстве историка Олега Соколова, прокомментировал закупку МГУ трудов последнего. По мнению юриста, это подчёркивает научную значимость работ доцента СПбГУ.

История знает много случаев когда известные люди совершают тяжкие преступления. Но в большинстве случаев, их научные или общественные достижения являются смягчающими вину обстоятельствами, а не отягчающими, — сказал защитник доцента в комментарии для NEWS.ru.

Адвокат также добавил, что муссирование темы о совместных публикациях Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, ставшей его жертвой, оскверняют память убитой.

В случае Историка Соколова, то это трагедия двух возлюбленных, которые вместе занимались наукой. И глумление над их совместными трудами недопустимо, так как порочит в том числе светлую память о жертве, — подчеркнул Почуев.

Книга, о которой идёт речь, вышла в Санкт-Петербурге в 2019 году, а предисловие к ней написал Дмитрий Goblin Пучков. В техзадании МГУ «Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа» стоит под вторым номером. Ранее в библиотеке вуза отметили, что интерес к книге расчленившего свою аспирантку историка исключительно научный.

Убийство Анастасии

Кровавая драма разыгралась в начале ноября. 8 числа спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку: отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Профессор оформил явку с повинной. По словам его адвоката, Соколов находится в стрессовом, очень тяжёлом психологическом состоянии. 11 ноября на заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, профессор разрыдался. Он признался, что хотел жениться на Анастасии. Однако в ту ночь они поссорились, девушка, по его словам, схватилась за нож, а он, потеряв контроль над собой, — за обрез, писал NEWS.ru.