Адвокат Добровинский ответил Ефремову на письмо с извинениями

https://static.news.ru/photo/ca09a674-4444-11eb-93a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник потерпевших по делу о смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы Александр Добровинский ответил осуждённому артисту на его извинения. Адвокат написал письмо в колонию, где отбывает срок звезда кино и театра.

Добровинский в ответ признался, что поступок Ефремова стал для него приятным и неожиданным. По его словам, умение осознать свои ошибки и принести за них публичные извинения достойно уважения. Адвокат заверил актёра, что в своей работе им двигало лишь желание защитить семью погибшего курьера-водителя Сергея Захарова и не допустить такой часто возникающей ситуации, когда богатые и знаменитые граждане не несут заслуженного наказания за совершённые преступления, пишут «Известия».

Адвокат в своём ответе выразил сожаление, что именно Ефремов оказался виновным в ДТП, когда погиб его подзащитный. В финале он пожелал артисту достойно справиться с выпавшим на его долю испытанием.

В письме Ефремов обратился к Добровинскому и извинился за своё поведение в суде. Театральный деятель попросил адресата не держать на него зла.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Ефремов при этом не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией.

Как сообщал NEWS.ru, ранее поклонники Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, попросили главного полиграфолога РФ Романа Устюжанина проверить на детекторе лжи бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По словам PR-специалиста Вадима Горжанкина, причиной такой просьбы стали слова экс-защитника Ефремова о том, что он больше не уважает актёра как мужчину, который готов «отдать свою жену, лишь бы не сесть в тюрьму».