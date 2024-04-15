Адвокат дала советы, как противостоять мошенникам-ветеринарам Адвокат Кунецкая: важно сохранить документы об оказании ветеринарной помощи

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Если человек попал в сети мошенников, которые представляются сотрудниками ветеринарной службы, хозяин питомца может обратиться в суд, рассказала адвокат Елена Кунецкая. В беседе с Пятым каналом юрист подчеркнула, что для этого важно сохранить все документы об оказании ветеринарной помощи и кассовые чеки.

Необходимо по максимуму собирать все документы. То есть должен быть договор об оказании ветеринарной помощи, должны быть сохранены все кассовые чеки, назначения, которые делал ветеринарный врач, — пояснила адвокат.

Ветеринарная деятельность в России не подлежит обязательному лицензированию, но над ней осуществляется государственный надзор. Если услуги были оказаны ненадлежащим образом, ветеринара могут наказать. Как уточнила Кунецкая, сохранив все чеки и документы, вероятность того, что суд встанет на сторону владельца животного, повышается.

Кинолог Владимир Уражевский ранее рассказал, что при вводе лицензирования цены на услуги ветврачей «взлетят» в два-три раза. По его словам, процесс получения лицензий может оказаться слишком бюрократизированным. Уражевский подчеркнул, что компаниям придется предоставлять большое количество документов и нанимать юристов.