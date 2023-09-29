Адвокат дал советы по борьбе с шумными соседями Адвокат Токарев посоветовал жаловаться на шумных соседей в управляющую компанию

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Жаловаться на шумных соседей россияне привыкли в полицию, однако это не всегда действенный метод, рассказал в беседе с Пятым каналом адвокат Сергей Токарев. По его словам, порой нарушителям проще заплатить штраф и продолжить веселье, поэтому обращаться с просьбой воздействовать на таких жильцов можно и в управляющую компанию дома.

Практически в каждом современном доме есть жилищная компания, можно пожаловаться туда, поговорить с ними, — посоветовал юрист.

При этом самостоятельно выяснять отношения с шумными соседями ни в коем случае нельзя, подчеркнул Токарев. Необходимо вызывать полицейский патруль или звонить участковому.

Издание напоминает, что единого федерального закона о тишине пока нет, поэтому регионы устанавливают собственные правила, регулирующие этот вопрос. Так, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, заниматься ремонтом — с 19:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни. Также для шумных работ предусмотрен «тихий час» с 13:00 до 15:00. В Московской области тишину нужно соблюдать с 22:00 до 10:00 по выходным и с 21:00 до 08:00 по рабочим дням. Нарушение этих правил в Москве оборачивается штрафом в одну-две тысячи рублей. В Подмосковье правонарушение, совершенное в первый раз, карается штрафом до трех тысяч рублей, в последующие разы сумма возрастает до четырех и пяти тысяч рублей.

Шумом в доме считаются в том числе громкая музыка, ругань, танцы, а также громкое пение, включенный телевизор и другие действия, нарушающие тишину, отмечает издание. Допустимый шум в доме днем — 40 децибел, что является звуком нормального голоса, а ночью порог снижается до 30 децибел.

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