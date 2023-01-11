Адвокат Чиков призвал не вестись на фейки о закрытии границ для мужчин

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Адвокат Павел Чиков призвал россиян не вестись на фейковую информацию о закрытии границ для военнообязанных. В своем Telegram-канале юрист подчеркнул, что в Telegram-каналах появились ложные приказы ФСБ об ограничениях на выезд из страны для мужчин, подпадающих под мобилизацию. Чиков отметил, что о фейковости приказов говорит их оформление, сделанное не должным образом.

Некоторые Telegram-каналы вчера вечером и сегодня постят якобы приказы ФСБ от 5 и 6 января и информацию о закрытии границ в связи с мобилизацией. Эта информация не соответствует действительности. Если бы границы закрылись, об этом сразу стало бы известно. Приказы оформлены ненадлежащим образом, хоть и похожи на оригинальные, — написал Чиков.

Адвокат также настоятельно рекомендовал не переходить по ссылкам, в которых указаны «списки мобилизованных». По словам юриста, за ними скрываются взломщики и вредоносные программы, которые могут украсть аккаунт в Telegram и причинить другой ущерб пользователям.

Когда и если начнется новая волна мобилизации или какие-то дополнительные мероприятия, мы обязательно напишем. И разъясним, что и как делать, — написал Чиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информационной уткой и диверсией сообщения о запрете выезда мужчин за пределы России с 9 января. До этого в украинских СМИ распространили слухи о том, что ФСБ РФ направила приказ об ограничении выезда во все погрануправления страны.