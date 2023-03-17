Адвокат Чиков предположил, что указ о военных сборах уже издан

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Указ о проведении военных сборов в России уже мог быть принят, предположил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. Он обратил внимание на то, что власти Марий Эл сослались на указ президента о военных сборах, когда отвечали на вопросы о повестках. При этом официально подобный документ нигде не был опубликован.

Чиков предположил, что указ может быть засекречен по аналогии с приказами о помиловании заключенных и указом об объявлении мобилизации, который также нигде не был опубликован.

Указ президента о военных сборах, возможно, уже принят. Он может быть секретным либо для служебного пользования. С начала военных действий большое число указов — о помиловании осужденных, о награждении, даже частично указ о мобилизации опубликованы не были. Повестки рассылаются уже в половине регионов России, — подчеркнул правозащитник.

Ранее сообщалось, что по всей России мужчины начали получать повестки от военкоматов, хотя официально об их рассылке было объявлено только в Воронежской, Пензенской, Липецкой и Ярославской областях. По заверениям местных властей, речи о новой мобилизации сейчас не идет, а повестки раздают для актуализации данных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что вторая волна мобилизации в администрации президента не обсуждается. Об этом же заявили и в Госдуме. Замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подчеркнул, что новая волна мобилизации не планируется, а все слухи об этом являются фейками.