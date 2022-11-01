Адвокат Чиков объяснил, почему указа об окончании мобилизации не будет

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Юрист Павел Чиков заявил в своем Telegram-канале, что президентского указа о завершении мобилизации не будет, и это было понятно с самого начала. По его словам, в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Кроме того, в российском законодательстве термина демобилизации не существует, а заменяющее его понятие увольнения с военной службы отнесено к компетенции командира войсковой части.

В Указе о частичной мобилизации указана численность призываемых военнослужащих. Как только они призваны и направлены в войска, они поступают в распоряжение Министерства обороны РФ. Оно решает, насколько их мобилизовать и когда их демобилизовать, — отметил Чиков.

В то же время, по его словам, в указе президента о частичной мобилизации не указано, с какого момента или события он перестает действовать, а численность призываемых военнослужащих скрыта для служебного пользования. Доклад же министра обороны Сергея Шойгу и пресс-релизы Минобороны о завершении мобилизации не имеют обязывающей силы, как и мнение сенатора Андрея Клишаса.

Эксперт также добавил, что основание объявления частичной мобилизации, к которому относится «агрессия или непосредственная угроза агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ», не отпало. Кроме того, адвокат предположил, что прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся.

Между тем формально президент может издать указ о завершении мобилизации, чтобы снять напряжение в обществе, поскольку препятствий в законе для этого нет, а его обнародование «успокоило бы публику». Однако, по мнению Чикова, это вряд ли входит в планы властей.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что руководству России необходимо издать указ о завершении частичной мобилизации, также напомнив, что в указе президента о мобилизации был скрыт седьмой пункт. Он подчеркнул, что пока граждане не увидят содержание этого пункта документа, будет непонятно, завершилась ли мобилизация на самом деле или нет. По его мнению, в этом пункте содержатся дополнительные указания президента, которые касаются процесса мобилизации.