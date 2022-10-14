Адвокат Чиков назвал проблемы «облав» на призывников Адвокат: полицейские не имеют полномочий доставлять граждан на сборные пункты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с «облавами» на призывников заключаются в том, что их организуют сотрудники полиции, не имеющие полномочий доставлять граждан на сборные пункты, написал в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков. Он напомнил, что, согласно восьмому пункту Положения о призыве граждан по мобилизации, повестки должны выписываться заранее. По словам юриста, ни полицейские, ни сотрудники военкоматов не наделены полномочиями заполнять бумаги на улице, так как делать это может только военный комиссар, ставящий подпись.

Но ситуацию, в которой кто-то качает права и требует от полицейского соблюдать закон, мы прекрасно представляем. Элементарную просьбу представиться и предъявить удостоверение дефолтный сотрудник полиции воспримет как провоцирующее поведение. Дальнейшее развитие событий в виде задержания с применением физической силы, а возможно, еще и составление протокола о неповиновении с перспективой 15 суток ареста, легко прочитывается, — написал Чиков.

Он подчеркнул, что в моменты, когда «полицейское государство переходит на военные рельсы» уже не вполне целесообразно давать советы по тому, как законно вести себя с силовиками. Юрист посоветовал при наличии носить с собой документы, подтверждающие основания для отсрочки. По его словам, куда бы гражданина ни доставили, у него всегда будет возможность заявить о свой непригодности для мобилизации.

В случае, если оснований для отсрочки нет, Чиков призвал избегать скопления полицейских еще хотя бы две недели. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мобилизационные мероприятия должны завершиться примерно в течение двух недель.

В разговоре с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что с правовой точки зрения при облаве с раздачей повесток можно мало что сделать, если вас уже остановили сотрудники полиции. Эксперт уточнил, что один из них связан с гарантированной поездкой в отделение полиции, а второй актуален, если бумагу гражданин получил не от своего военкомата.