Адвокат Чиков назвал число уголовных дел о военных фейках Адвокат Чиков: в России расследуется 161 уголовное дело о фейках про армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день в России расследуется 161 уголовное дело о военных фейках, сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram. По его словам, фигурантами дел по ст. 207.3 УК РФ стали 132 человека. При этом на некоторых из них заведены несколько уголовных дел.

В России расследуется 161 уголовное дело о военных фейках. С начала осени вновь пошел рост числа уголовных дел о военных фейках. Фигурантами статьи 207.3 УК РФ с марта стали 132 человека. Некоторых из них обвиняют в нескольких эпизодах. Большинство из них — 117 человек — известны, — написал Чиков.

Он уточнил, что лидерами по количеству заведенных на них уголовных дел стали гражданские активисты — 22 человека. На втором месте значатся журналисты — 12 человек. Остальные в большинстве своем являются обычными людьми, которые разместили противоречащую данным Минобороны информацию в Сети.

Как минимум 34 человека из списка обвиняемых находятся за пределами России, несмотря на это дела открыты. При этом до сих пор неизвестно ни одного случая розыска фигурантов по линии Интерпола.

По состоянию на 9 ноября 19 уголовных дел по статье о военных фейках находятся на рассмотрении в судах первой инстанции, по 13 делам вынесены обвинительные приговоры. Под стражей находятся 22 человека, реальный же срок получили четыре человека — московский мундеп Алексей Горинов (7 лет общего режима), сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров (3 года общего режима), житель Крыма Александр Тарапон (2,5 года строгого режима) и житель Тюмени Эдуард Щербаков (уже освободился).

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева. Против журналиста возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Оно связано с его постом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях в Буче. В настоящий момент Колезев находится за пределами России.