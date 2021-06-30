Адвокат брата Кокорина раскрыл детали его задержания

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилла, рассказал подробности его задержания. Инцидент произошёл на Краснопресненской набережной, сообщает «Москва 24».

Кирилл действительно находился в компании своего старого друга Карена, который проходил свидетелем по основному уголовному делу в отношении ребят (дело о драке в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. — NEWS.ru). Но о том, что они пытались куда-то прорваться, мне неизвестно, — сообщил адвокат.

По его словам, товарищи припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Их попросили покинуть место, но никто не объяснил причины данной просьбы. После того как ребята начали интересоваться деталями, полицейские посчитали, что те препятствуют работе органов. «И вместо разъяснений их задержали и доставили в отделение полиции», — пояснил адвокат.

Пока неизвестно, находились ли молодые люди в алкогольном опьянении.

Ранее в Сети появилось видео с задержанным младшим братом футболиста Александра Кокорина Кириллом.