Адвокат блогера Белоцерковской прокомментировал уголовное дело о фейках

Адвокат блогера Ники Белоцерковской Андрей Князев счёл странным выбор своей подзащитной в качестве фигурантки уголовного дела о распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. По его словам, блогера, который не живёт в России, будет невозможно допросить. Тем не менее Князев заявил о готовности защищать Белоцерковскую в рамках данного дела. Сейчас он представляет её интересы по делам о защите чести и достоинства.

Странно, что персона выбрана, которая долгое время в России не проживает. Если будет вестись следствие и суд, то всё будет заочно. Её невозможно просто взять и допросить, — сказал Князев.

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы данные производства открывались избирательно, поскольку социальные сети ведёт огромное количество людей.

Не хотелось бы, чтобы это было избирательным правосудием. Не хотелось бы, чтобы на её (Белоцерковской. — NEWS.ru) примере что-то предъявляли другим. Я считаю, что бороться с пропагандой надо антипропагандой, а не уголовными статьями, — отметил адвокат.

Он также сообщил, что понятие «фейк» отличается от добросовестного заблуждения. Князев пояснил, что человек, публикующий фейки, достоверно знает, что распространяет ложь. Если же он уверен, что публикуемое является правдой, поступок трактуется как добросовестное заблуждение.

Днём 16 марта Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в отношении Вероники Белоцерковской уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых cил Российской Федерации).

По версии следствия, в марте 2022 года блогер распространяла в соцсети Instagram «заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции». В СКР отметили, что в связи с нахождением блогера за пределами РФ решается вопрос о её объявлении в международный розыск.

Также сообщалось, что уголовные дела по этой же статье заведены в отношении мужчины из Томска и женщины из Северска Томской области.