Адвокат Блиновской сообщил о готовности блогера погасить ущерб в 900 млн

Фото: t.me/moscowcourts*

Елена Блиновская

Адвокат блогера Елены Блиновской сообщил о готовности своей подопечной погасить ущерб в размере 900 млн рублей, передает ТАСС. В среду, 24 апреля, Московский городской суд приступил к рассмотрению материалов дела о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой.

Отмечается, что следствие согласилось с заявлением юриста. Также оно разрешило снять арест с части имущества блогера. При этом следователи просят продлить арест Блиновской до лета.

15 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский, супруг блогера, получил позывной Брикс в зоне специальной военной спецоперации. Канал уточнил, что он подписал с Минобороны РФ контракт на один год. Как пишет SHOT со ссылкой на источники, Блиновский находится в Донецком корпусе, где его привлекли к сборке беспилотников. Отмечается, что муж «королевы марафонов» также помогает российской армии деньгами.

Юрист Илья Русяев заявил, что участие мужа Блиновской в СВО не поможет ей выйти из СИЗО. Он утверждает, что решение отправиться в зону спецоперации не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания блогера под стражей, куда она попала по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).