Стало известно, почему Блиновской грозит заключение под стражу RT: Блиновской может грозить заключение под стражу из-за общения со свидетелем

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская могла нарушить меру пресечения в виде домашнего ареста, пообщавшись со свидетелем по ее делу, заявила RT адвокат блогера Наталья Сальникова. При этом она подчеркнула, что подтверждения данной информации пока нет. В настоящее время в суде проходят слушания по ходатайству Следственного комитета России об изменении меры пресечения, Блиновская присутствует на заседании.

Сальникова заявила, что возможным инициатором смены меры пресечения является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По непроверенной информации, Блиновская могла нарушить действующую меру, встретившись со свидетелем по своему делу. Однако стороне защиты блогера ничего не известно о данном эпизоде. Имя предполагаемого свидетеля, с которым могла встретиться Блиновская, Сальникова также не назвала.

Якобы на изменение меры пресечения, по нашей информации, из-за нарушения подала ФСИН. Что это за свидетель и что за ситуация с якобы общением, нам неизвестно, — заявила адвокат.

Сама Блиновская уже явилась на заседание суда, в ходе которого будет приниматься решение о мере пресечения. При этом адвокат отметила, что блогер не взяла с собой вещи. Сейчас этот вопрос решается.

Никто не знал, что так произойдёт и будут требовать изменить меру пресечения на заключение в СИЗО. Теперь надо как-то обеспечить доставку вещей из дома Блиновской, — подытожила Сальникова.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России предъявил Елене Блиновской новые обвинения. Ей инкриминируют причастность к незаконному обороту средств платежей. Отмечалось, что блогеру грозит до 16 лет лишения свободы.