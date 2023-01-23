Адвокат Била отреагировал на сообщение о возможном новом уголовном деле Адвокат Жорин выразил сомнение, что блогер Бил мог совершить новый противозаконный поступок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдвард Бил

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что ему неизвестно о возбуждении нового уголовного дела против блогера Эдварда Била. Он выразил сомнение, что пранкер мог совершить очередной противозаконный поступок. По словам Жорина, Бил достаточно аккуратный и грамотный человек с точки зрения правовой грамотности.

Мне об этом (возможном возбуждении уголовного дела. — NEWS.ru) ничего неизвестно. И я сомневаюсь, если честно, что Эдуард какие-то себе вольности позволил, которые могут граничить с нарушением закона. Он и раньше был достаточно аккуратный и грамотный человек в этом плане, а после эпизода этого в его жизни, он стал еще более аккуратный и осторожный, — высказался Жорин.

Адвокат предположил, что возможные провокационные посты могли публиковаться с фейковых аккаунтов Била в соцсетях. Жорин уточнил, что до этого он уже сталкивался с этим.

Мы с этим столкнулись (с публикацией постов от имени Била с фейковых аккаунтов. — NEWS.ru), когда в рамках уголовного дела у него был запрет определенных действий, а контент продолжал появляться и в тот момент полиция проводила проверку. Было установлено, что аккаунты, на которых выходил контент, ему не принадлежали. Поэтому здесь нужно разбираться, — отметил Жорин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вышедшему в ноябре 2022 года из колонии Билу грозит новое уголовное дело. По данным канала, пранкера могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Авария с участием Била, за которое его приговорили к тюремному заключению сроком в один год и два месяца, произошла 1 апреля 2021 года. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого находился пранкер, вылетел на встречную полосу, протаранив четыре транспортных средства. В результате серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находилась в одной из машин.