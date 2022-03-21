Адвокат блогера Била назвал незаконным приговор с реальным сроком

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что защита считает незаконным приговор с реальным сроком для шоумена и будет подавать апелляцию. При этом он не удивился решению суда. Сегодня днём суд назначил фигуранту год и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Считаем приговор незаконным и будем добиваться отмены. Увы, с учётом позиции прокуратуры — ожидаемо, — рассказал Жорин.

Сегодня Пресненский суд назначил Билу наказание сроком в один год и два месяца, отбывать его блогер будет в колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу прямо в зале суда. Первоначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и запретил управлять транспортными средствами в ближайшие три года.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.