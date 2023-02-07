Адвокат стал иноагентом из-за жалобы по делу против Кадырова Правозащитник Беньяш получил статус иноагента из-за адвокатских гонораров

Фото: Соцсети

Михаил Беньяш

Адвокат Михаил Беньяш (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что его признали иностранным агентом за финансирование от фонда «Сфера» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и от организации «Апология» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом он написал в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий ответ Минюста.

Среди дел, которые Беньяш вел за эти гонорары, есть жалоба на отказ возбудить уголовное дело «в отношении некоего гражданина Кадырова Р. А.». В этом деле он представлял заявителей Орлова и Черкасова.

Адвокат отметил, что ООО «Апология» на момент, когда выплачивало ему гонорар, не являлось иностранным агентом.

Отдельно радует предъява за «Апологию». Когда они платили мне, то иноагентами не были. Все остальные платили более двух лет тому назад, — пишет Беньяш.

Также Беньяш обратил внимание на тот факт, что все полученные деньги — это «белые адвокатские гонорары», с которых в том числе оплачивались взносы в адвокатскую палату. Правозащитник предупредил коллег, сотрудничающих с организациями-иноагентами, что вскоре и они могут обрести такой статус.

Беньяш был внесен в реестр иностранных агентов 28 октября. Тогда же Минюст РФ включил в список гендиректора «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Наталью Синдееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Сегодня стало известно, что в Тверской области СК возбудил уголовное дело в отношении местного жителя Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Сети. Это первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Он находится за пределами России.