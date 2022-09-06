Адвокат Асмус объяснил, почему актриса не пришла на заседание суда Адвокат Асмус Ляховский заявил, что актеры не должны ходить по судам

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус не пришла на первое заседание по делу о дискредитации российской армии, потому что она была на съемках, а «по судам должны ходить адвокаты», заявил ее защитник Владимир Ляховский. По его словам, артистка была в состоянии сильного душевного волнения, когда писала пост, который стал поводом для разбирательства, а после вообще забыла о нем. Он также отметил, что протокол составлялся без участия актрисы, а уведомление направили не по ее адресу — произошла ошибка, передает «360».

Она, конечно, расстроена, но держится молодцом. Мы надеемся, что правда восторжествует. Если бы она была виновата, меня бы здесь не было​, — подчеркнул адвокат.

Ляховский добавил, что Асмус вряд ли появится на следующем заседании. Там будут решаться «сугубо специфические вопросы, неинтересные и непонятные неспециалистам». Защитник актрисы признался, что несмотря на его многолетний опыт, даже его в зале суда «потряхивает». Очевидно, что для любого неподготовленного человека это огромный стресс, заключил он.

О том, что Кристину Асмус могут привлечь к ответственности по административному делу о дискредитации ВС РФ за пост в Сети, стало известно в конце августа. Максимальный штраф, который может грозить актрисе, — 50 тысяч рублей.

Актрису Татьяну Рудину ранее оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Отмечается, что она получила штраф за пост в соцсетях, «направленный на негативное отношение к проводимой военной операции».