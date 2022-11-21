Адвокат Антона Астахова назвала незаконным приговор саратовского суда

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Адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве сына экс-уполномоченного по правам ребенка в России Антона Астахова Татьяна Шилова в беседе с с NEWS.ru назвала несправедливым и незаконным приговор саратовского суда в отношении ее клиента. По ее словам, в приговоре изложены факты, которые либо не исследовали в суде, либо были «передернуты», а стороне защиты препятствовали в предоставлении доказательств и отказывали в соответствующих ходатайствах.

Там на предположениях все основано, причем факты, которые изложены в приговоре, которые сегодня прослушали, они искажены, им дана ненадлежащая оценка. <...> Даже тех доказательств, которые есть в деле, их достаточно для того, чтобы принять законное решение, поскольку вины Астахова там нет. Приговор будет однозначно обжалован, — подчеркнула Шилова.

Ранее Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Астахова-младшего к трем с половиной годам колонии. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сам Астахов вину не признал, его взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, сын экс-омбудсмена и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным путем установили контроль над одним предприятием, затем оформили на него кредиты и провели ряд фиктивных сделок, ущерб от которых составил 75 млн рублей. Партнер Астахова-младшего уехал из России и находится в розыске.