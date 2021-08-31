Адвокат Анатолия Быкова: «Суд намерено подыгрывал стороне обвинения»

В Красноярске суд присяжных признал бизнесмена и, по утверждению СМИ, криминального авторитета Анатолия Быкова виновным в двойном убийстве в 1994 году. Предпринимателя задержали в начале 2020 года. По версии следствия, в 1994-м он поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группы, после чего на Быкова было организовано покушение, в ответ на которое бизнесмен организовал убийство оппонента и его близкого друга. В отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства в 2004 году. Также его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 65 млн рублей. Адвокат Быкова Алексей Прохоров в интервью NEWS.ru рассказал, почему, на его взгляд, присяжные вынесли решение не в пользу его подзащитного и какой политический мотив может быть у преследования бизнесмена.

— Что вы думаете о вынесенном вердикте?

— Ну, сегодня он был озвучен. Четверо из шести присяжных проголосовали, что подсудимый — виновен, что вина его доказана и он причастен к совершению того преступления, которому ему вменяли. Мы, в свою очередь, занимали и занимаем позицию полной невиновности и непричастности к этому деянию Анатолия Петровича. Мне не известно, чем именно руководствовались те четверо человек из коллегии присяжных, которые вынесли такое решение, но я считаю, что, в числе прочего, с самого начала судебного процесса защита была ущемлена в возможности представлять доказательства и задавать вопросы свидетелям обвинения. Очень большой пласт вопросов просто снимался судом. Видимо, с целью недонесения сведений до присяжных. Думаю, что это всё и повлияло на вынесение вердикта.

— Что-то ещё могло повлиять на вердикт?

— Да, сами формулировки вопросных листов, которые были сами по себе ориентированы в первую очередь на то, чтобы было максимально удобно вынести обвинительный, а не оправдательный приговор. Всё это сыграло совокупную роль для сегодняшнего вердикта.

Алексей Прохоров Скриншот видео Запад24/youtube.com

— На ваш взгляд, то, что вы перечисляете — следствие непрофессионализма суда или определённого злого умысла?

— Я вижу в этом намеренное подыгрывание стороне обвинения с целью получения обвинительного вердикта.

— Какой, по-вашему мнению, за этим скрыт мотив?

— Политический. Анатолий Петрович с первого дня говорит о том, что его преследование носит политический характер. По-моему, это очевидно, с учётом того, что его уголовное преследование началось спустя короткий срок после того, как он получил возможность принимать участие в выборах в органы государственной власти различного уровня.

— Ему приходили угрозы от политических конкурентов перед возбуждением уголовного дела?

— Насколько мне известно, Быкову неоднократно из разных источников говорили, что в его отношении готовятся провокации, что ему следует перестать критиковать руководство региональной власти.

— Если вы считаете, что политический мотив есть, он связан с критикой красноярских властей?

— Безусловно.

— Вы будете обжаловать приговор?

— Ну, приговора как такого ещё нет. Присяжные пока вынесли вердикт. Следующий этап — обсуждения юридических последствий вердикта. Когда он будет вынесен, я на 90% уверен, что он нас не устроит, соответственно, мы его будем обжаловать. Если вынесен оправдательный вердикт, то, как правило, обсуждения сводятся сторонами вопроса к тому, по какой норме закона следует приговор вынести. Если, как в случае с Анатолием Петровичем, вердикт обвинительный, то закон не обязывает судью следовать ему. Теоретически судья как профессиональный юрист может видеть, что фактически вина не доказана или нет состава преступления и вопреки обвинительному вердикту может вынести оправдательный приговор. Впрочем, эта практика чрезвычайно редка и с учётом поведения судьи на процессе лично у меня нет никаких сомнений, что за обвинительным вердиктом последует обвинительный приговор. Послезавтра прокуратура озвучит, какой срок она считает необходимым, после чего будет приговор.

Андрей Самсонов/ТАСС

— Какой срок, как вам кажется, в итоге дадут Анатолию Быкову?

— Этого я не знаю, но санкция предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Нас не устроит даже минимальный срок в 8 лет, мы будем его обжаловать.

— Вы пытались заявить отвод судье?

— Не всякие нарушения со стороны председательствующего должны влечь за собой неминуемые заявления об отводе. Мы фиксировали действия, связанные с нарушением норм действующего законодательства в подаче письменных возражений, но как таковое заявление об отводе мы не делали.