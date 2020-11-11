Адвокат Анатолий Кучерена сдал положительный тест на COVID-19 в Дубае

https://static.news.ru/photo/4d9a18b6-241a-11eb-b21c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: anatoly_kucherena/instagam.com

Заслуженный юрист РФ, адвокат Анатолий Кучерена сдал положительный тест на коронавирус при въезде в Дубай, куда он отправился отдыхать с семьёй.

На въезде в Дубай у него была обнаружена высокая температура, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его тут же изолировали и разместили на время карантина на одной из вилл страны, — цитирует ТАСС собеседника, близкого к семье юриста.

Он добавил, что у членов семьи адвоката не был выявлен коронавирус, они проживают в отдельном номере.

Как писал NEWS.ru, МХТ им. Чехова отменил спектакли с Михаилом Пореченковым из-за обнаружения у артиста COVID. Ранее также стало известно о положительном тесте на коронавирус у режиссёра Виктора Дробыша.