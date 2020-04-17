Адвокат Абызова признал вину в покушении на мошенничество

https://static.news.ru/photo/995b9634-8092-11ea-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат экс-министра Открытого правительства Александр Вершинин признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом заявил его адвокат Алексей Кирсанов.

Вершинин признал вину и написал явку с повинной, — сообщил ТАСС Кирсанов.

Защитник подчеркнул, что Вершинину предъявлено обвинение по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере»).

Как писал NEWS.ru, следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Александру Вершинину, защитнику бывшего главы Открытого правительства Михаила Абызова. Следственные действия с Вершининым велись всю ночь и продолжились утром 17 апреля, рассказал его адвокат. По данным юриста, мера пресечения Вершинину будет установлена в ближайшее время. Как сообщалось ранее, следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова.